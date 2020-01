Bundespräsident bei Holocaust-Gedenken in Israel: Emotional und angemessen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede in Yad Vashem. Foto: RONEN ZVULUN / POOL / AFP

Osnabrück. Auf diese kurze Rede schaute die Welt: Als erstes deutsches Staatsoberhaupt durfte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem sprechen. Steinmeier fügte sich würdig ein in ein Programm aus emotionalen Erinnerungen und starken Reden. Den unfassbaren Schrecken des Holocausts machte er fassbar, indem er die Abschiedsworte eines Kindes an seine Eltern zitierte. Ein Kommentar.