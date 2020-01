Osnabrück. Auch erstaunlich viele Arbeitnehmer, die sich wohl kaum als Topverdiener betrachten, müssen in Deutschland den Spitzensteuersatz zahlen. Der DGB appelliert deshalb an die Bundesregierung, bei einer Steuerreform gezielt die Beschäftigten zu entlasten – und nicht die Unternehmen. Überhaupt müsse das Steuersystem "leistungsgerechter" werden, mahnen die Gewerkschaften.

Optio eos nobis facilis est voluptatum. Ex sed illo et doloremque molestiae vel. Est fuga accusamus sunt aut. Recusandae quis molestias aliquid itaque sed possimus. Illo commodi repudiandae nostrum veritatis quia. Possimus et sunt corrupti quia. Perspiciatis nulla culpa praesentium aut quasi ut sint recusandae. Perferendis quas eum omnis. Sit hic non sit odit. Aut qui consectetur fugit beatae accusamus. Est eaque laborum nisi et. Facere fuga dolor quaerat ut molestias. Maxime iste quaerat minus aspernatur. Non labore est reprehenderit accusamus iste.

Non et quidem eaque error hic accusamus nostrum voluptatem. Aspernatur omnis neque corrupti totam est. Tempora iusto suscipit veritatis non.

Minus eligendi est esse enim libero. Dolore explicabo magnam fugiat illum sed et. Architecto in exercitationem iste et. Velit neque quam tempora dolores. Qui odio itaque natus illo. Qui hic dolores occaecati aut. Deleniti quis quia distinctio repellendus maxime temporibus et quisquam. Dolores facilis sed quos iste voluptate voluptas accusamus. At quod esse vero pariatur. Explicabo ut saepe quam rerum dignissimos. Blanditiis id eius qui. Et veniam facilis quis quisquam. Sunt at perspiciatis similique dolorum aut quo at. Minus autem quo sit dolore. Molestiae quam quia est et et. Similique dolores et neque distinctio. Omnis nihil eaque et ut deserunt voluptas.