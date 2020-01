Seuchen stellen die multinationale Kooperation auf die Probe

Osnabrück. Sich schnell ausbreitende Infektionen verdeutlichen die Verwundbarkeit einer Gesellschaft, die sich unverletzlich wähnt - ein Grund mehr, multinationale Kooperation nicht immer wieder in Frage zu stellen. Im Fall des Corona-Virus führten nämlich Transparenz und Zusammenarbeit zu schnellen Erfolgen.

