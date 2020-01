Roma. Die Regierungskoalition in Rom ist heillos zerstritten. Nun tritt der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, vom Parteiamt zurück. Und das wenige Tage vor zwei wichtigen Regionalwahlen.

Luigi Di Maio ist als Chef der italienischen Regierungspartei Fünf-Sterne zurückgetreten. Er werde aber weiter in der Politik und der Partei aktiv sein, sagte der Außenminister am Mittwoch vor Parteimitgliedern in Rom. Es wurde erwartet, dass er als Minister im Amt der Koalitionsregierung bleibt. Sein Rücktritt könnte aber die kriselnde Koalitionsregierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte wenige Tage vor einer wichtigen Regionalwahl weiter schwächen.

"Ich bin heute hier, um meinen Rücktritt als Parteivorsitzender einzureichen", sagte Di Maio in einer Rede vor Parteimitgliedern. Bis zu einem Parteitag im März soll der Senator Vito Crimi die Fünf-Sterne-Bewegung kommissarisch führen. Für die Fünf-Sterne-Bewegung beginne nun "eine neue Ära", sagte Di Maio.

Er übergebe sein Parteiamt an den Vize-Innenminister Vito Crimi, kündigte der 33-jährige Di Maio am Ende seiner langen, teils emotionalen Rede im Hadrianeum an. Di Maio stand seit 2017 an der Spitze der populistischen Bewegung, die bei der letzten Parlamentswahl noch mehr als 32 Prozent der Stimmen eingefahren hatte. Jedoch ist die Partei seitdem im Sinkflug.



Sie ist in der Allianz mit den Sozialdemokraten (PD) zwar die stärkere Kraft. Bei der Europawahl 2019 kamen die Sterne aber nur noch auf 17 Prozent, bei einigen Regionalwahlen sogar auf unter 10 Prozent. In Umfragen liegen sie bei gerade um die 15 Prozent.

Am Sonntag droht den Sternen ein Wahldebakel

Am Sonntag wird in den Regionen Emilia-Romagna und Kalabrien gewählt. Den Sternen droht ein Debakel, auch die Sozialdemokraten könnten verlieren. Das wäre ein schwerer Schlag, der die Regierung in Rom weiter ins Wanken bringen könnte.

Di Maio ist in seiner Partei seit langem umstritten, weil er den Niedergang nicht aufhalten konnte. Mehr als 30 Parlamentarier haben die Sterne bereits verlassen, zwei davon erst am Dienstag.

Italienischen Medienberichten zufolge hatte Di Maio vor seinem Rücktritt Verwandten anvertraut, er sei "erschöpft" und es sei an der "Zeit, einen Schritt zurückzutreten". Den Posten des Außenministers will er demnach aber behalten.

Nach Salvini-Abgang in schwieriger Koalition mit Sozialdemokraten

Vergangenen Sommer hatte der Chef der rechten Lega, Matteo Salvini, die vorangegangene Koalition mit den Sternen platzen lassen. Seitdem regiert die Sterne-Bewegung mit den Sozialdemokraten. Die Regierungspartner sind allerdings bei mehreren Themen heillos zerstritten.

Vor allem bei der Wahl in der wichtigen Industrieregion Emilia-Romagna will Oppositionschef Salvini mit seiner Lega zum Rückschlag ausholen. Er rechnet sich große Chancen aus, auch rote Hochburgen der Sozialdemokraten zu erobern.