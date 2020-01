Niedriger Lohn von Frauen: Am Rollenverständnis arbeiten

Osnabrück. Im Rahmen des Weltwirtschaftsforums hat Oxfam eine Studie zur Arbeit von Frauen vorgelegt. Hungerlöhne, unzählige unbezahlte Stunden für Pflege-, Haus- und Fürsorgearbeit. Was kann da helfen? Ein Kommentar.

Weltweit leisten Frauen und Mädchen einer Oxfam-Studie zufolge zwölf Milliarden Stunden Haus-, Pflege- und Fürsorgearbeit – unbezahlt. Das sind Stunden, in denen sie nicht ihr eigenes Geld verdienen, Stunden, die ihnen oftmals nicht fürs Alter angerechnet werden, um eine auskömmliche Rente aufzubauen. Das Resultat: Das Armutsrisiko für Frauen ist größer als für Männer.

Das gilt nicht nur in Afrika, sondern auch in Deutschland. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Einkommen von Männern und Frauen laut Oxfam hierzulande weiter auseinanderklaffen: Wenn Frauen oft in Teilzeit arbeiten, führt das in Summe zu weniger Lohn. Die Erziehungs- und gegebenenfalls Pflegezeiten sorgen zudem für weniger Berufserfahrung und somit eine niedrigere Gehaltsgruppe als bei männlichen Kollegen.

Will man also an dem Lohnunterschied von Männern und Frauen etwas ändern, muss dafür gesorgt werden, dass Frauen, die das wollen, schneller und öfter nach der Geburt wieder Vollzeit arbeiten können. Das bedeutet: Es braucht ein gutes Betreuungsangebot, ebenso wie flexible Arbeitszeitmodelle. Und es braucht ein verändertes Rollenverständnis von Männern und Frauen. Hier sind erste Ansätze da: Männer nehmen Elternzeit, arbeiten zum Teil auch in Teilzeit. Bis sich dieser Wandel in der Statistik widerspiegelt, wird es aber noch dauern.