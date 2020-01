Osnabrück. Lars Laue wird Landeskorrespondent der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) in Hannover.

Der 42-Jährige ist in der Landeshauptstadt bereits bestens bekannt: Er war bisher in gleicher Funktion für die Oldenburger Nordwest-Zeitung tätig. Vom 1. März 2020 an arbeitet Laue nun für die NOZ sowie deren Partner wie die Kreiszeitungs-Gruppe aus Syke und die Zeitungsgruppe Ostfriesland. Die Gesamtauflage des Verbundes beträgt in Niedersachsen mehr als 350.000 Exemplare. Hinzu kommen die Leser der digitalen Angebote. Laue ist als gebürtiger Bremer ein echtes Nordlicht. Vor seiner Zeit in Hannover war er Leitender Redakteur für Regionales in Oldenburg.