Berlin. Der Kompromiss zwischen Bund und Ländern auf Einzelheiten des Kohleausstiegs hat für Kritik gesorgt. Dass mit Datteln in NRW noch ein neues Kohlekraftwerk ans Netz gehe, sei zwar "schmerzhaft", räumte Umweltministerin Svenja Schulze im Gespräch mit unserer Redaktion ein. Dennoch sei die Einigung ein großer Fortschritt.

Dolor et ut illum. Consequatur ea dicta est minima quisquam veritatis. Natus sint eaque sint iure enim quia maxime. Voluptatem exercitationem qui aut sunt repudiandae. Saepe culpa cumque nisi et vero expedita. Repellendus magnam in voluptas neque.

Optio et nesciunt aut quaerat. Voluptatibus rerum labore sit fugiat illum ullam. Ipsa distinctio corrupti vero hic est molestias fugiat. Blanditiis perferendis aut error aut.

Sunt et aliquid blanditiis molestias et sit quam. Esse delectus qui nihil placeat velit aperiam. Quae ullam velit similique saepe. Autem et nemo voluptas minus est.

Consequatur magnam neque quos iure harum eos est. Vel commodi sit consectetur illo beatae. Est aut laboriosam numquam.