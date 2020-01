Ein schmutziges, aber leider notwendiges Geschäft

Osnabrück. Ermittler haben künftig mehr Befugnisse im Kampf gegen Kinderpornografie und Kindesmissbrauch im Internet. Das ist gut so. Dabei darf es aber nicht bleiben. Ein Kommentar.

