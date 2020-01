Protest in München: Demonstranten von Fridays for Future vor der Siemens-Zentrale auf dem Wittelsbacher Platz. Sie reagieren auf die Entscheidung des Konzerns, sich weiter am Bau einer umstrittenen Kohlemine zu beteiligen. Foto: Matthias Balk/dpa

Osnabrück. Siemens will sich trotz aller Kritik weiter am Bau eines riesigen Kohlebergwerks in Australien beteiligen. Damit sind neuer Streit und weitere Proteste von Klimaaktivisten programmiert. Siemens muss dringend aus dem Fall kernen. Ein Kommentar.