Scott Morrison hat während der seit Monaten tobenden Buschbrände deutlich an Popularität verloren. Foto: Mick Tsikas/AAP/dpa

Canberra. Der australische Premierminister Scott Morrison hat während der seit Monaten tobenden Buschbrände deutlich an Popularität verloren: Die Zustimmungswerte sind so tief wie nie in seiner anderthalbjährigen Amtszeit.