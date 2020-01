Joseph Muscat, Premierminister von Malta, hatte seinen Rückzug als Parteichef für den 12. Januar angekündigt - und danach auch als Regierungschef. Foto: Rene Rossignaud/AP/dpa

Valletta. In Malta steht am Sonntag fest, wer Premierminister Joseph Muscat ablösen wird. Die regierende Labour-Partei hatte am Samstag über ihren künftigen Vorsitzenden abgestimmt.