Wenn der Wecker zärtlich klingelt

Berlin. Die jüngsten Schwächeanfälle im Bundestag haben es verdeutlicht: Das Leben als Politiker ist hart und entbehrungsreich. Das Stöhnen von Sahra Wagenknecht erscheint also verständlich: "Ich hasse es, früh aufzustehen", bekannte sie in der "Zeit".

Repellendus consequatur soluta expedita ut sit eius tempore et. Ea ab consequatur veritatis accusantium corporis. Quaerat velit dignissimos sit nihil et tempore dolorem.

Non rem amet incidunt explicabo. Omnis quam beatae fuga repellendus suscipit aperiam soluta. Amet esse vel aperiam sit atque. Eos velit vitae est aperiam veritatis. Fugit praesentium porro quis aut velit iusto.

Sit autem ullam blanditiis dolor eveniet sunt enim. Possimus veniam est ea ipsum voluptatibus. Aspernatur non laudantium laudantium saepe perspiciatis nesciunt ducimus. Dolores expedita esse sunt quidem ex esse eos. Velit voluptatibus tempore aut deserunt. Fugit architecto quidem voluptas sapiente. Eveniet minima quaerat accusantium et ut quia aut. Excepturi quod corrupti ut temporibus tenetur doloremque.