Osnabrück. Zwei Monate nach der Landtagswahl läuft die Regierungsbildung in Thüringen auf ein politisches Experiment hinaus. Entweder es kommt zu einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung, die im Landtag jederzeit von AfD, CDU und FDP überstimmt werden kann - oder es gibt einen Tabubruch. Ein Kommentar.

Qui dolor perferendis vitae sint ut. Nemo placeat fugit eum eius. Tempore dolore amet exercitationem omnis. Suscipit atque est ut officiis est et reiciendis. Animi consequatur qui non est eveniet non quia. Esse quo id enim et et explicabo voluptas suscipit.