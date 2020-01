AfD-Chef Jörg Meuthen wartet auf den Beginn der Verhandlung über mutmaßlich unzulässige Spenden an seine Partei. Foto: Paul Zinken/dpa

Berlin. Ist AfD-Chef Meuthen naiv gewesen oder tut er nur so? 2016 bietet ein Werber, der in der Schweiz für rechtskonservative Kampagnen bekannt ist, Hilfe an. Meuthen hält das für einen „Freundschaftsdienst“, der Bundestag sieht darin eine illegale Parteispende.