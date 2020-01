Donald Trump kündigt neue Sanktionen an, zeigte sich aber ansonsten relativ versöhnlich: der US-Präsident im Kreis seines militärischen Stabs bei einer Reaktion auf iranische Raketenangriffe. Foto: Saul Loeb/AFP

Osnabrück. Donald Trump hat bewiesen, warum die USA im Mittleren Osten (und anderswo) als Besatzer und nicht Befreier wahrgenommen werden. Das wiederum spielt dem Iran in die Hände, der sich in diesen Tagen dem Irak so nahe sehen kann wie seit langem nicht. Ein Kommentar.