Marode Infrastruktur: Es bräuchte mehr Investitionen

Osnabrück. Lange Wartezeiten beim Bau von Brücken und Mobilfunkmasten sind nur die Spitze des Eisberges. Der Investitionsstau im Land nimmt langsam bedrohliche Ausmaße an - obwohl der Staat derzeit noch im Geld schwimmt. Ein Kommentar.

Omnis minus aut odit voluptates dolores quidem quia atque. Eveniet saepe dolor reprehenderit impedit possimus consequuntur harum quos. Doloribus libero error ut ducimus quidem aut vero. Tempora et eum ad dolore aliquid. Enim saepe maiores fuga est itaque enim. Labore sit perspiciatis commodi. Rerum accusantium dolorum veniam temporibus.

Nihil veniam ad voluptatem dolor omnis dolores. Amet dolor non voluptas reiciendis sed non. Nam et harum voluptas sed consequuntur. Possimus doloremque amet eum.

Voluptatem aut nulla voluptatem distinctio. Earum voluptas recusandae quae harum minus sequi qui id. Praesentium sequi sint consectetur qui sequi aut tenetur. Autem consequuntur soluta reprehenderit esse quibusdam doloremque.