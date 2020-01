Osnabrück. Um mehr Wohnungsbau finanzieren zu können, hat die SPD eine neue Steuer ins Spiel gebracht. Ihr Ziel ist es, extreme Wertzuwächse bei der Ausweisung von Grund und Boden abzuschöpfen. Die Immobilienwirtschaft warnt, die geplante „Bodenwertzuwachssteuer“ laufe auf eine „Wohnungsbausteuer“ hinaus. Und auch Topökonom Clemens Fuest legt Widerspruch ein.

