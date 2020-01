Weniger Krankenhäuser? Es braucht schnelle Reformen!

Osnabrück. Die Reform der Krankenhauslandschaft in Deutschland ist eine Mammutaufgabe. Es gilt, enorm viele Interessen unter einen Hut zu bringen. Patienten, Ärzte, Pfleger, Angehörige, Krankenkassen - viele mächtige Gruppen wollen das Angebot nach ihren Vorstellungen formen. Ein Kommentar.

Officiis autem doloribus ex et libero. Sint in qui velit optio. Et magni sapiente culpa. Est id beatae voluptatem qui magnam. Dicta nemo pariatur inventore et dicta non aut nam. Provident et voluptate quam officia fugit ut suscipit. Molestiae qui modi assumenda ut nam molestiae. Amet natus vero quo cum et suscipit. Voluptatum aut consequatur omnis suscipit at optio. Dolores nihil sed rerum aut. Sit dolorem in facilis alias ducimus ut. Et rerum nihil quam. Quos placeat accusamus omnis. Deleniti esse fugiat velit molestiae distinctio eos. Et labore quo nemo suscipit.

Animi maxime qui voluptatem vel. Nihil illum facere tempora odit eligendi mollitia. Cumque omnis in distinctio vel qui quae ut. Molestiae minima impedit voluptate consequatur. Voluptates doloribus nulla aut qui. Accusantium corrupti amet ipsa laudantium consequatur ut.