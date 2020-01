Söders Vorstoß: Backen aufblasen an der Seitenlinie

Er geriert sich gerne als Edelfan, aber in Sachen Fußball ist Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nicht immer sattelfest. Bei der Meisterfeier für den FC Bayern München 2018 etwa zog er das Ehrentrikot falsch herum an. Foto: Peter Kneffel/dpa

Osnabrück. Die Groko geht in die zweite Hälfte der Wahlperiode – und analog zum Fußball fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Auswechslungen in der Ministerriege. Der Einwurf von der Seitenlinie steht dem Franken aber nicht zu, zumal er ausgerechnet die eigenen, allerdings formschwachen Spieler auf dem Feld belassen will. Ein Kommentar.