Berlin. Nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani bei einem US-Luftangriff in Bagdad wächst im Nahen Osten die Sorge vor einem neuen Krieg. Die Bundeswehr setzt ihre dortige Ausbildungsmission für Sicherheitskräfte vorerst aus.

Die hoch explosive Lage im Irak nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die USA macht einmal mehr deutlich, wie heikel die Mission der Bundeswehr in der Konfliktregion ist. Das dortige Kontingent soll dennoch demnächst planmäßig mit rund 70 Soldaten aus Norddeutschland ausgetauscht werden, teilte die Bundeswehr mit.

Deutsche Soldaten beteiligen sich am internationalen Einsatz gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien: Zum einen mit Tornado-Aufklärungsflügen und Airbus-Tankflugzeugen von Jordanien aus, zum anderen mit der Ausbildung und Beratung irakischer Sicherheitskräfte.

Mandatsdauer

Das jüngste Irak-Mandat billigte der Bundestag am 24. Oktober 2019. Dabei wird zwischen den beiden Einsatzräumen unterschieden, was die Dauer betrifft: Der Aufklärungs-Einsatz "Counter Daesh" in Jordanien läuft bis zum 31. März 2020, das Mandat für den Ausbildungs-Einsatz "Capacity Building Iraq" endet ein halbes Jahr später am 31. Oktober 2020.

Die SPD fordert die Beendigung der Aufklärungs-Mission in Jordanien. Schon die Verlängerung des Mandats um ein halbes Jahr war ein Kompromiss zwischen den Groko-Parteien.

Standorte

Vier Tornados und ein Tankflugzeug sind auf dem jordanischen Stützpunkt Al-Asrak stationiert; zwei weitere Tornados werden in Deutschland bereit gehalten. Erster Einsatzflug war am 9. Oktober 2017. Vom türkischen Konya aus beteiligt sich die Bundeswehr ferner an Awacs-Aufklärungsflügen der Nato.

Zudem bildet die Bundeswehr an zwei Standorten im Irak Sicherheitskräfte aus, im nordirakischen Erbil und im zentralirakischen Tadschi.

Auftrag

Die in Jordanien stationierten Bundeswehrsoldaten sind für die Aufklärung aus der Luft, Luftbetankung, See- und Luftraumüberwachung auch durch Awacs-Flüge, sowie den Austausch und Abgleich von Lageinformationen mit anderen Teilnehmern der Anti-IS-Koalition zuständig.

Die Ausbildung der irakischen Sicherheitskräfte umfasst ABC-Abwehr, Logistik, Instandsetzung, Bauwesen, hinzu kommt die Beratung von Führungskräften und irakischen Ausbildern. Die für das "Capacity Building" zuständigen Soldaten sind dem Kontingentführer in Jordanien unterstellt.

Kontingent

Das deutsche Kontingent umfasst nach Angaben des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr von Samstag derzeit insgesamt 415 Soldaten, davon sind knapp 280 in Jordanien und fast 140 im Irak stationiert.

Trotz des vorläufigen Ausbildungsstopps aufgrund der Sicherheitslage will die Bundeswehr wie geplant rund 60 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern in den Nordirak verlegen. Die Soldaten blieben an den jeweiligen Ausbildungsstandorten vertreten, sagte Oberstleutnant Simon Hofmann vom Einsatzführungskommando am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. "Denn wir gehen immer noch davon aus, dass wir unseren Auftrag wieder weiter fortführen können, sobald sich die Lage geändert hat."

Die Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern seien nicht nur in Erbil stationiert, sondern auch im Militärkomplex Tadschi, 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad.

Verschärfte Schutzmaßnahmen für deutsche Soldaten

Die norddeutschen Soldaten würden schubweise in den Nordirak verlegt. Die Verlegung "läuft jetzt an", sagte Hofmann. Anfang Dezember hatte die Panzergrenadierbrigade 41 "Vorpommern" mit einem feierlichen Appell erstmals Soldaten in den Irak verabschiedet. Die etwa 60 Militärangehörigen des Jägerbataillons 413 aus Torgelow gehen mit 17 Soldaten aus anderen Verbänden der Brigade in ein Camp nach Erbil im Nordirak. Ihr Einsatz soll etwa sechs Monate dauern.

Der vorübergehende Ausbildungsstopp sei kein Hindernis, sagte Oberleutnant Simon Hofmann NDR 1 Radio MV: "Es ist nicht so, dass alle Soldaten permanent in der Ausbildung gebunden sind." Oft liefen die Ausbildungen blockweise und die Zwischenzeit werde dafür genutzt, um neue Ausbildungen vorzubereiten oder die eigenen Soldaten weiter auszubilden. Jedoch seien die Schutzmaßnahmen der Soldaten im Irak der verschärften Sicherheitslage entsprechend angepasst worden: "Es ist beispielsweise so, dass die Verlegungen außerhalb der Camps auf ein Minimum reduziert wurden."

