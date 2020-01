Das Thema Lehrermangel beschäftigt die Schulen in den nächsten Jahren weiter. Foto: dpa/Caroline Seidel

Berlin. Das Thema Lehrermangel wird die Schulen in Deutschland auch in diesem Jahr beschäftigen. Aktuellste Prognosen zeigen, dass eine Entspannung erst ab Mitte der 20er Jahre in Sicht ist. Der Philologenverband fordert: Die Länder müssen mehr tun.