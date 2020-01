Washington/Teheran. Nach dem ein US-Raketenangriff in Bagdad den hohen iranischen General Ghassem Soleimani getötet hat, droht eine weitere Eskalation. Soleimani war der wichtigste Vertreter des iranischen Militärs im Ausland. Seine gezielte Tötung durch das US-Militär hat Folgen über die beteiligten Staaten hinaus.

Nach dem tödlichen US-Angriff auf den einflussreichen iranischen Elite-General Kassem Soleimani entsenden die USA tausende zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte am Freitag, es würden zwischen 3000 und 3500 Soldaten in die Region geschickt. Die Tötung Soleimanis durch einen US-Drohnenangriff hat Sorgen vor einer Gewalteskalation geweckt, der Iran hat Vergeltung angedroht.

