Washington/Teheran. Bei einem US-Raketenangriff in Bagdad ist ein General der iranischen Revolutionsgarden getötet worden. Der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Sarif hat den tödlichen US-Raketenangriff als "extrem gefährlich" und als "dumme Eskalation" verurteilt.

Nach dem tödlichen US-Angriff auf den einflussreichen iranischen Elite-General Kassem Soleimani entsenden die USA tausende zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte am Freitag, es würden zwischen 3000 und 3500 Soldaten in die Region geschickt. Die Tötung Soleimanis durch einen US-Drohnenangriff hat Sorgen vor einer Gewalteskalation geweckt, der Iran hat Vergeltung angedroht.

Aktuelle Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveticker: