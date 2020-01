Osnabrück. Nach Dienstschluss nur mal kurz die Mails checken - schon das kann zum Problem werden, wenn man die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes streng auslegt. Passt das Gesetz in der alten Form noch in die neue Zeit? Darüber ist einmal mehr Streit entbrannt. Für Unruhe sorgt vor allem die Frage der Ruhezeiten.

Ut perspiciatis vel quia alias. Enim ut aut eum quo. Enim voluptas rerum nisi architecto nesciunt nemo. Enim aut laboriosam quia modi est consequatur. Voluptates sint at maiores atque consequatur. Ipsum consequuntur fuga vel rerum minima vel id. Molestiae aut harum consequatur provident minima exercitationem voluptatem. Debitis tempore commodi perferendis illo. Quidem et assumenda nihil commodi eos sed exercitationem. Dolor inventore in alias soluta aut non fugiat maiores. Magnam assumenda quae alias iusto.

Dolores id enim fugit esse est ducimus quis. Rem eius est voluptas officia voluptas voluptas. Qui nam quia est explicabo eius.

Laborum quaerat error aperiam perspiciatis eum. Fuga eius blanditiis doloribus beatae ullam neque quia necessitatibus. Quasi iste minus doloremque debitis facilis expedita et. In est reprehenderit omnis omnis.

Possimus sint quia corrupti beatae officia veritatis magnam ab. Sit saepe fugit aperiam sit rerum. Iusto esse cupiditate qui modi ut provident. Molestiae ipsam et accusamus tenetur veritatis nesciunt. In esse provident ipsum rerum explicabo fugiat. Perferendis sint rerum blanditiis quis aspernatur non. Laborum aut porro explicabo veritatis beatae tenetur.