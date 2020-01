In der Neujahrsnacht ist es in Leipzig zu Zusammenstößen zwischen Linksautonomen und der Polizei gekommen. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Osnabrück. Es ist nicht zu leugnen: Linke Gewalt ist an vielen Orten in Deutschland ein Problem. Wer Farbbeutel oder Steine auf Häuser und Autos wirft, hat den Respekt vor anderer Leute Eigentum verloren. Im nächsten Schritt fliegen Steine gegen Menschen. Und wer Polizisten und fahrende Autos attackiert, nimmt mindestens in Kauf, dass Menschen schwer verletzt werden oder sogar sterben. Ein Kommentar.