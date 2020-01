In der Neujahrsnacht ist es im Leipziger Stadtteil Connewitz zu Zusammenstößen zwischen Linksautonomen und der Polizei gekommen. Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Osnabrück. Ein Polizist wird in der Silvesternacht in Leipzig schwer verletzt – die Ermittler vermuten: von Linksextremisten. Der Tatverdacht: versuchter Mord. Es ist nicht der einzige Fall von Gewaltanwendung innerhalb der vergangenen zwei Wochen, bei dem ein linker politischer Hintergrund in Betracht gezogen wird. Ins Visier gerieten in diesem Zeitraum auch ein Politiker, ein Journalist und eine Kirche.