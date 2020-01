SPD: GroKo will Bürger fürs Dulden von Windrädern belohnen MEC öffnen

Windräder hinter Einfamilienhäusern bei Jacobsdorf in Brandenburg. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa

Berlin. Die große Koalition will nach SPD-Angaben Bürger stärker belohnen, wenn sie Windräder in ihrer Nachbarschaft dulden - möglicherweise auch mit direkten Geldzahlungen an die Anwohner.