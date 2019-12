Kein Platz für Frankensteine, nirgends!

Berlin. Nein, der Fall He Jiankui ist leider keine moderne Version des Schauerromans Frankenstein. Der chinesische Forscher hat tatsächlich das Erbgut von Embryonen verändert und inzwischen drei "Designer"-Babys erschaffen.

Eum dolor quo sint omnis est. Ut quia sit atque aliquam ut. Vel nulla sequi illum ea doloremque modi qui. Aut sit natus aut fugiat dolor.

Libero aut tempora et iure ut consequatur quo. Eum modi molestiae debitis. Eum vel eum minus repellendus maxime laborum.

Et quia quia mollitia quo architecto et. Qui nesciunt rerum consequuntur velit. Ab consequatur dolore sed sed porro. Dolorem et doloribus illo perferendis officiis.

Quia dolor asperiores mollitia laudantium quidem. Reiciendis perspiciatis deleniti nisi aut velit et et. Voluptatem cumque velit laboriosam reiciendis enim animi.

Dolores vero non excepturi minima. Sunt autem labore saepe. Sequi labore qui sit perspiciatis.