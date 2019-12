Potsdam. Der frühere brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe ist gestorben. Er wurde 83 Jahre alt.

