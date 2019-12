Drohnenangriffe in Somalia: Mitglieder von Terrormiliz tot MEC öffnen

Bei einem Sprengstoffanschlag waren am Samstag in Mogadischu fast 100 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. Foto: Abdirahman Mohamed/dpa

Mogadischu. Kurz nach der Bombenattacke in Mogadischu gibt es in Somalia zwei Luftschläge. Medien in dem Land schreiben von einem Vergeltungsschlag unter US-Beteiligung.