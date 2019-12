Ob aus dem Imbiss oder vom Pfarrfest: Künftig macht es aus steuerlicher Sicht keinen Unterschied wo jemand eine Bratwurst kauft. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild

Osnabrück. Es geht um die Bratwurst beim Pfarrfest, die Tasse Kaffee beim Seniorennachmittag, Gestecke beim Adventsbasar: Für all diese Dinge müssen Kirchengemeinden künftig Mehrwertsteuer ans Finanzamt zahlen. Die Kirchen arbeiten an der Umstellung. Was bedeutet das für Gemeinden, Ehrenamtliche und Besucher?