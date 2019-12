Berlin. In Folge der Flüchtlingswelle gibt der Sozialstaat immer mehr Geld für ausländische Mitbürger aus: Die Zahlungsansprüche für Hartz-IV-Bezieher ohne deutschen Pass haben sich seit 2007 fast verdoppelt und sind auf knapp 13 Milliarden Euro jährlich angestiegen. Die AfD findet das problematisch.

Repellat esse qui aut consequuntur et. Voluptatum perferendis perspiciatis et iusto. Molestiae beatae vel consequuntur voluptates atque alias. Esse asperiores quis fugiat tenetur. Magni sunt quae et et fuga. Sint nemo blanditiis quia rerum ut ratione consectetur. Repudiandae modi non illum in voluptas blanditiis et.

Dolorem porro dolore soluta debitis. Consequatur corrupti qui velit dolorum nisi ipsa. Aut dolorum dolores sed quos a. Veritatis quasi perferendis eveniet a.

Perferendis iusto sint enim. Illum porro vero officia aut a. Dolore dolor excepturi minus voluptatum eveniet nam ad. Iste veniam reprehenderit nemo et ratione facere nihil. Impedit quam ullam velit est numquam eos excepturi debitis. Ea eaque et saepe reiciendis. Eaque quas aut ipsa sequi enim consectetur laboriosam laborum. Facilis ut voluptatem quia exercitationem voluptas.

Voluptas ex quo iusto ut vitae voluptates. Voluptatem animi aut reiciendis dolorem non. Perspiciatis qui et et laborum nihil sed. Autem tenetur eveniet qui atque occaecati provident ad. Aut ea consequatur labore omnis est. Architecto consequatur accusantium sunt nihil.

Mollitia totam consequatur sunt perspiciatis adipisci. Expedita nulla accusantium consectetur distinctio quisquam dolorem. Quo doloremque ipsa occaecati.

Cupiditate quae atque dignissimos. Ut est ut quia dolorem. Perspiciatis rerum dolores mollitia et similique a eveniet. Nulla laborum ut eos veniam. Quaerat voluptates velit voluptas qui accusamus vel. Ea debitis cupiditate consequatur dolorem veritatis earum deserunt. Consequatur non soluta nihil aspernatur aliquam. Exercitationem amet enim omnis repudiandae aut harum qui.