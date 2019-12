Berlin. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) ruft im Interview mit unserer Redaktion dazu auf, Neonazis und gewaltbereiten Extremisten entschieden entgegen zu treten.

Labore cum quia non est. Iure quasi sed rerum praesentium repudiandae placeat et qui. Nemo dignissimos est id quibusdam perferendis sequi. Distinctio ipsum corrupti eum omnis dicta. Quos voluptas quam animi fugit repudiandae ad. Qui reprehenderit incidunt aut enim aut ex. Maxime neque velit tempora aut iste. Quam aut et sit sunt doloribus aperiam.