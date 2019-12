Johnson muss für die Nach-Brexit-Zeit endlich Farbe bekennen

Hat gut Lachen: der britische Premier Boris Johnson. Er brachte den Brexit-Deal gestern durchs Parlament. Foto: Jessica Taylor/UK-Parliament/AFP

Osnabrück. Mit der Annahme des Gesetzes zum Ausstieg aus der EU durch das Unterhaus steht dem Austritt der Briten am 31.Januar wohl nichts mehr im Weg. Doch es bahnen sich neue Konfrontationen zwischen London und Brüssel an. Sucht der britische Premier die Konfrontation? Es scheint so.