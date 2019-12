Ab März gibt es eine Masern-Impfpflicht an Schulen und Kitas. Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin. Zum stärkeren Schutz vor hoch ansteckenden Masern kommt eine Impfpflicht für Kinder in Kitas und Schulen. Der Bundesrat ließ am Freitag ein vom Bundestag beschlossenes Gesetz passieren, das am 1. März 2020 in Kraft treten soll.