Berlin/Osnabrück. Wie sind Spitzen-Politiker, wenn man sie persönlich trifft? Welchen Einfluss nehmen Lobbyisten auf das Geschehen? Und wie gelingt es Medienmachern in Zeiten von Populismus und Fake News, Fakten von Falschmeldungen zu unterscheiden? Antworten auf diese und weitere spannende Fragen erhielten die Teilnehmer der NOZ-Leserreise ins politische Berlin. Es war eine Reise mit Überraschungen.

Kaum hatten die gut 40 Teilnehmer der diesjährigen NOZ-Leserreise ins politische Berlin die draußen herrschende klirrende Kälte aus ihren Knochen vertrieben, stand schon die erste Überraschung auf dem Programm. Denn was die Gruppe, die sich auf vier Tage volles Programm mit vielen Blicken hinter die Kulissen des Politbetriebs in Berlin freute, nicht ahnte: Bereits auf dem Weg von Lingen über Osnabrück Richtung Berlin sollte die erste exklusive Begegnung stattfinden.

Chefredaktion mit an Bord

Burkhard Ewert, Stellvertretender Chefredakteur der NOZ, gesellte sich zu den Lesern und stand ihnen den gesamten ersten Tag Rede und Antwort. „Diese Reise ist auch dafür gedacht, die Arbeitsweise von modernen Medien und Journalisten transparent zu machen, auch und gerade in Zeiten von Populismus und angeblichen Fakten, die bei näherer Betrachtung keine sind“, erläuterte Ewert, der nicht nur für den Newsroom der NOZ verantwortlich ist, sondern auch die Gemeinschaftsredaktion für Politik, Wirtschaft und Kultur der NOZ und der weiteren Titel des Verbundes inklusive Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag und Schweriner Volkszeitung leitet. Ein erster, exklusiver Blick hinter die Kulissen war damit schon einmal sichergestellt. Es sollte nicht der letzte bleiben.

Sinnbild der Spaltung: Gedenkstätte Deutsche Teilung

Der nächste Zwischenstopp, dieses Mal an der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn, Sachsen-Anhalt, führte die Gruppe tief hinein in die Geschichte des einst geteilten, nun aber seit 30 Jahren wiedervereinten Landes. Hier befand sich der größte Grenzübergang der DDR an der praktisch lückenlos überwachten innerdeutschen Grenze.

„Die Architektur ist rein funktional und sehr bedrückend. Irgendwie so typisch für solche Orte“, sagte ein Leser beim Rundgang durch die nebelverhangene, um diese Morgenstunde noch menschenleere Gedenkstätte, die damals eine „Nahtstelle im Eisernen Vorhang“ markierte und bis heute sinnbildlich steht für die jahrzehntelange Spaltung Deutschlands, Europas und der Welt. Es ist ein Ort, der nachdenklich macht.



Im Gespräch mit Altbundespräsident Wulff

Im Hotel in der vorweihnachtlichen Hauptstadt angekommen begrüßte Altbundespräsident Christian Wulff (CDU) die Gruppe. „Den finde ich toll“, entfuhr es einer Leserin, und ihre Vorfreude sollte nicht enttäuscht werden. Wulff, gebürtiger Osnabrücker und vor seiner Zeit als erster Mann im Staat unter anderem Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, hatte genügend Zeit mitgebracht, um mit der Gruppe über drängende aktuelle Themen zu sprechen, sei es die wachsende Angst vor dem Islam, die Fragen, die die immer größer werdende Weltbevölkerung und die Zuwanderung nach Deutschland aufwerfen, oder die allgemeine Unsicherheit, die nicht wenige zu den fast schon sprichwörtlichen „besorgten Bürgern“ werden lässt.

„Die Bürger merken, es beschleunigt sich, es wird immer komplizierter, wir wissen nicht, was morgen kommt, was die Digitalisierung bringt“, fasste es der Altbundespräsident zusammen. Hier sei es wichtig, dass die Politik die Menschen auch erreiche, betonte Wulff und verwies auf die Schwierigkeiten, die sich zum Beispiel durch soziale Netzwerke ergeben könnten.



Anzeige Anzeige

Wenn ein Termin den nächsten jagt

Die lebhafte Fragestunde endete mit vielen zufriedenen Gesichtern. „Das war ja schön“, lobte eine Leserin. Ihr Mann ergänzte: „Solche persönlichen Begegnungen sind wirklich etwas Besonderes und total spannend.“ Als diese Worte fielen, war der frühere Bundespräsident indes schon fortgeeilt – zum nächsten Termin. Auch das ist typisch Berliner Politikbetrieb: Alle haben es eilig. „Langweilig wird es hier wohl nie“, vermutete ein Leser und schmunzelte.

Wohin die Steuermillionen fließen

Langweilig wurde es den Teilnehmern der Leserreise jedoch auch nicht, denn schon zum Abendessen stand der nächste Gesprächsgast auf dem Programm: Reiner Holznagel, Präsident des Bunds Deutscher Steuerzahler, beleuchte anschaulich, humorvoll und nachvollziehbar, wie Steuern klug ausgegeben, vor allem aber auch verschwendet werden können. Das Stichwort „Gorch Fock“ genügte, um aus dem scheinbar trockenen Thema eine spannende Debatte werden zu lassen. Geld ist ein Thema, das alle angeht.

Zu Gast bei Maybrit Illner

Wie viel – oder eher wie wenig – Geld Familien in Deutschland manchmal zur Verfügung haben, war eine der Fragen, die auch ZDF-Talkshow-Königin Maybrit Illner an diesem Abend behandelte – und zwar vor den Augen der NOZ-Leser, die Illners donnerstägliche Talkshow live im ZDF-Hauptstadtstudio verfolgten. Unter dem Motto „Armutsrisiko Familie – heute Eltern, morgen arm?“ entspann sich eine angeregte Diskussion mit den Talkshow-Gästen, darunter Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD).

Im Gegensatz zu den restlichen Zuschauern der Live-Show hatten die NOZ-Leser allerdings einen Wissensvorsprung: Sie wurden kurz vor der Sendung von Volker Wilms, Redaktionsleiter von „maybrit illner“ zu einem Hintergrundgespräch empfangen, bei dem Wilms unter anderem erklärte, dass Themen und Gästeauswahl Sache der Redaktion seien – und nicht etwa Sache der Politiker, wie manche fälschlicherweise denken würden. „Super interessant, zu erfahren, wie das alles abläuft in so einer Redaktion und in einem Fernsehstudio“, sagte nach der Sendung ein Leser. „Das war schon jetzt mein persönliches Highlight“, freute sich ein anderer.



Ein Palast voller Tränen, ein Politiker voller Überraschungen

Doch auch die folgenden Tage sollten der Lesergruppe noch eindrückliche Erlebnisse bescheren, etwa der Rundgang durch den Tränenpalast, wie die ehemalige Ausreisehalle der DDR gen Westen genannt wird, oder die Führung durch einen der berühmtesten Konsumtempel Europas, das Kaufhaus des Westens, kurz KadeWe.

Auch der Mittagstalk-Gast Jan Korte, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, bot spannende und vor allem überraschend offene Einblicke in seine praktische Arbeit im Parlament. „Das war klasse. Und das von einem Linken-Politiker, das hätte ich nicht erwartet“, fasste es ein Leser zusammen.

Die berühmte blaue Wand

Auch NOZ-Hauptstadtkorrespondent Tobias Schmidt ließ die Gruppe hinter die Kulissen blicken und berichtete von seiner Arbeit als Korrespondent in Berlin. Die Umgebung, in der Schmidt Rede und Antwort stand, war für die Gruppe besonders interessant: Es handelte sich um die Bundespressekonferenz, deren berühmte blaue Hintergrundwand in nahezu jeder Nachrichtensendung zu sehen ist.

Eigentlich haben hier nur akkreditierte Journalisten und geladene Politiker beziehungsweise deren Sprecher Zutritt, informierte Büroleiterin Roswitha Kreutzmann, doch an diesem Tag durften die NOZ-Leser ausnahmsweise einmal dort Platz nehmen, wo sonst ausnahmslos Journalisten sitzen und ihre Fragen zu aktuellen politischen Ereignissen stellen.

Dass in diesem berühmten Raum die Journalisten selbst die Gastgeber sind und Politiker oder deren Sprecher einladen, war vielen NOZ-Lesern unbekannt, ebenso die Tatsache, dass es zwischen Politikern und Journalisten feste Sprachregelungen gibt. "Das ist interessant, das wusste ich bisher nicht", war der Satz der Stunde. Nach dem lehrreichen Dialog war man sich einig: Dieser Besuch hat sich nicht nur gelohnt, sondern auch die Arbeit von Medienmachern ein großes Stück transparenter werden lassen.

Prächtig: Besuch in der russischen Botschaft

Kaum war diese Entdeckung diskutiert und verarbeitet und das Gruppenfoto in der großen Halle des Hauses erfolgreich im Kasten, ging es weiter zum Besuch der russischen Botschaft. Dies war ebenfalls ein exklusiver Termin, denn hier haben nur wenige Gruppen überhaupt Zutritt. Wer in den historischen Prachtbau mit seinen vielen üppig geschmückten Sälen, Konferenzzimmern und dem eigenen Theater hineindarf, wird ihn allerdings so schnell nicht vergessen.

Dass Sergej Netschajew, Botschafter der Russischen Föderation in Berlin, die NOZ-Leser vor der Führung durch das Gebäude sogar kurz persönlich begrüßte, war eine besondere Ehre.



Themenvielfalt in der Hauptstadt: Von VW bis Rassismus

Hochinteressant gestaltete sich auch der Rest des Tages, bei dem zwei weitere Gäste neue Einblicke in das politische Berlin lieferten. Zum einen Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), der unter anderem am Beispiel des VW-Skandals aufzeigte, wie Verbraucherschützer arbeiten.

Den Abschluss des Abends absolvierte die Berliner Staatssekretärin und ehemalige Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Sawsan Chebli (SPD), die mit den NOZ-Lesern intensiv in kleineren Gruppen diskutierte. Chebli, eine deutsche Beamtin mit palästinensischen Wurzeln, gilt als schillernde, mutige Figur im Politikbetrieb, die immer wieder Position bezieht gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt – auch und gerade gegen Amtsträger und Parlamentarier. Ein Thema, das traurige Aktualität genießt, das aber auch die NOZ-Leser interessiert und auch berührt.

Was Berlin noch zu bieten hat

Nach so vielen Begegnungen mit Spitzen-Akteuren aus Politik, Wirtschaft und Medien kam die ausführliche Stadtrundfahrt unter der kundigen und humorvollen Führung von Berlin-Expertin Petra von Holwede am folgenden Tag gerade recht, um den Kopf wieder ein wenig freizubekommen.

Auch das bunte Abendprogramm, beispielsweise im Polit-Kabarett Distel oder im mondänen Friedrichstadtpalast, gab den NOZ-Lesern Kraft für den letzten Programmpunkt, der noch einmal volle Konzentration forderte: ein Rundgang mit Mitarbeitern von Lobbycontrol durch das Regierungsviertel und bis vor die Klingelschilder verschiedener Lobbyverbände in Berlin. Ein Erlebnis quasi mit doppeltem Boden, denn streng genommen bildet auch der Verein Lobbycontrol eine eigene, spezielle Lobby.

Und das Fazit?

Damit schloss sich das Kapitel NOZ-Leserreise ins politische Berlin für dieses Jahr. Und so umfangreich und vielfältig das Programm, so knapp fiel das Fazit dieser nunmehr zweiten NOZ-Leserreise dieser Art aus: Top! Gerne wieder.