Mit Geld umgehen lernen? Nicht Aufgabe der Schule!

Osnabrück. Sollte ein Schüler lernen, wie er den besten Handyvertrag findet und fürs Alter vorsorgt? Verbände und Unternehmen drängen seit langem darauf, Schülern mehr über Wirtschaft beizubringen. Aber dabei darf man zwei Dinge nicht miteinander vermengen. Ein Kommentar.

Der eine – berechtigte – Anspruch ist, dass Schüler politische und wirtschaftliche Zusammenhänge erfassen können. Neben Lesen, Schreiben und Rechnen - Fähigkeiten, die jetzt schon bei vielen nur rudimentär ausgebildet sind - sollen Schüler über eine entsprechende Allgemeinbildung verfügen.



Der zweite Anspruch jedoch überfordert Schulen und passt nicht zu ihrem Bildungsauftrag. Man kann nicht erwarten, dass Schüler nach ihrem Abschluss optimal ihre Steuererklärung machen und Verträge juristisch und wirtschaftlich prüfen können. Da geht es um Spezialwissen, um Lebenspraxis. Wer da eine umfassende Vorbereitung durch die Schule erwartet, müsste auch Themen wie Kochen und Gesundheitsbildung als reguläre Fächer auf die Liste setzen.

All das ist nicht Aufgabe der Schule und sollte es auch nicht sein. Es ist Aufgabe der Eltern. Die Schule kann dazu beitragen, indem sie den Schülern kritisches Denken vermittelt. Es ist hilfreich, mit einer skeptischen Grundhaltung an Verträge, dubiose Nachrichten in sozialen Netzwerken und politische Zusammenhänge heranzugehen. Diese Haltung lässt sich auch in der Schule üben. Es lässt sich aber nicht jedes Detail vermitteln, zumal das Wissen rasch veraltet.