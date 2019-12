Jogginghosen-Verbot: Das sagen die Schulen in der Region CC-Editor öffnen

Osnabrück. Eine Privatschule in Hannover hat ihren Schülern verboten Jogginghosen zu tragen. Hindert der Schlabberlook wirklich am Lernen? Das sagen Schulen in der Region.