Ankaras Machtpoker provoziert immer neuen Ärger

Osnabrück. Die Türkei nutzt Luftwaffenbasis Incirlik erneut als Druckmittel. Was der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan derzeit auf internationaler Bühne abzieht, erinnert an außenpolitische Schizophrenie.

Als Nato-Mitglied ein russisches Abwehrsystem zu kaufen ist schon gewagt genug; sich dann aber noch über die Kritik der USA zu wundern und Washington mit der Schließung von Luftwaffenstützpunkten fürs US-Militär zu drohen, weckt dann doch erhebliche Zweifel an der Verlässlichkeit Erdogans – oder soll man sagen: an der außenpolitischen Zurechnungsfähigkeit?

Ähnliches gilt für die Tatsache, dass Ankara inmitten des Streits um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer mit Ägypten, Zypern und Griechenland eine Kampfdrohne in Nordzypern stationiert und militärisch in Libyen mitmischen will. So stößt Erdogan sowohl die EU wie Russland vor den Kopf.

Mag sein, dass der Sultan am Bosporus mit außenpolitischem Aktionismus von innenpolitischen Widrigkeiten ablenken will; wirtschaftlich läuft es alles andere als rund. Strukturelle Abhängigkeiten infolge der engen ökonomischen Anbindung an die EU und durch die Nato-Mitgliedschaft scheinen für Ankara derzeit nebensächlich. Dabei sollte die türkische Ambition zu mehr regionaler Hegemonie doch in diesen Bindungen ihre Grenzen finden – es sei denn, Ankara will mit Gewissheiten brechen.

Endet Präsident Erdogans Größenwahn also früher oder später im Absturz? Schade um das autoritäre Regime, das politische Gegner immer wieder mundtot macht und Bürgerrechte beschneidet, wäre es nicht.