Gute-Kita-Gesetz: Etikettenschwindel

Osnabrück. Das sogenannte Gute-Kita-Gesetz dürfte sich in mehrerlei Hinsicht als Etikettenschwindel herausstellen. Ein Kommentar.

Familienministerin Franziska Giffey hatte ehrgeizige Pläne: besser qualifizierte Erzieher, Kinder, die gesund essen, sich viel bewegen und früh viel lernen sowie längere Betreuungszeiten.

Nun hat der Bund mit jedem Bundesland einen anderen Vertrag geschlossen, damit mehr als fünf Milliarden Euro fließen. Jedes Land macht, was es will. Einheitliche Standards? Fehlanzeige! Nicht wenige nutzen das Geld nach dem Gießkannenprinzip – um Kitas komplett beitragsfrei zu machen, statt gezielt in eine Verbesserung der Betreuungsqualität zu investieren.

Und während die eine Landesregierung nun in besser qualifizierte Kitaleitungen investiert und die andere in längere Öffnungszeiten, fehlen immer noch Hunderttausende Erzieher in Deutschland.

Ob Kitas durch die Milliarden wirklich besser oder überhaupt erst mal „gut“ werden, dürfte unklar bleiben. Einen Vergleich zwischen den Ländern soll es nicht geben. Wie kontrolliert wird, ob das Gesetz etwas gebracht hat, steht noch nicht fest.

Letzter Mangel: Ebenso wie der Digitalpakt ist das Rieseninvestitionsprogramm nicht auf Dauer angelegt. Was nach 2022 kommt, weiß niemand. Hoffentlich kein „Noch-bessere-Kita-Gesetz“.