Klimaschutz: Endlich mal kluge Beschlüsse

Berlin. Politisch ist der Knoten durchschlagen: Spitzenvertreter von Bund und Ländern haben sich auf Änderungen am Klimapaket geeinigt. Dazu gehört der CO2-Einstiegspreis ab 2021, der auf Druck der Grünen mit 25 Euro deutlich höher ausfällt als die bisher geplanten zehn Euro. Doch die politische Vereinbarung muss nun umgesetzt werden.Ein Kommentar.

Na, bitte! Geht doch! Kompromisse sind möglich selbst in der aufgeheizten Klimapolitik – das ist die wichtigste Botschaft nach der CO2-Einigung in Berlin. Wir haben verstanden, signalisierten Bund und Länder und setzten einen Tag nach dem erschütternden Flop des Weltklimagipfels ein Ausrufezeichen. Ein CO2-Einstiegspreis von 25 Euro pro Tonne im Verkehr und bei Gebäuden ab 2021! Das ist ein kluger Beschluss, der auch jene befrieden könnte, die Totalversagen in der Klimaschutzpolitik bitter beklagen.



Einen Treffer landete das Spitzenpersonal der Groko und der Grünen auch mit dem Plan, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung nun auch zur Senkung des Strompreises einzusetzen. Davon profitieren alle, besonders aber die mit schmalem Einkommen. Im Sinne der Gleichbehandlung von Stadt- und Landbewohnern ist auch die Anhebung der Pendlerpauschale unverzichtbar. Klimaschutz darf nicht die Gesellschaft spalten und sollte schon gar nicht zur Frage des Geldbeutels werden.

Das scheint selbst die neue SPD Führung begriffen zu haben, die den CO2-Preis politisch in die Höhe treiben wollte. Das ist sicher: Die Luft ist raus beim Groko-Zoff. Vor dem Koalitionstreffen am 19.Dezember haben CDU und CSU erneut Entgegenkommen gezeigt. Bocken die Genossen weiter, sollte es bei der Union auf drei Worte hinauslaufen: „Dann geht doch“.