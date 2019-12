Schulleiter sind Schlüsselfiguren

Osnabrück. In Deutschlands Schulen fehlen hunderte Rektoren. Ihr Gehalt liegt in Grundschulen oft nur ein wenig höher, als das von Lehrern ohne zusätzliche Verantwortung. Das muss ich ändern. Ein Kommentar.

Es ist ein Armutszeugnis, dass in einem Land, das sich selbst als Bildungsnation versteht, mehr als 1000 Schulen ohne Leitung sind. Wie konnte es so weit kommen, wo doch jeder ernsthafte Politiker oder Bildungsforscher darauf hinweist, dass zukunftsfähige Gesellschaften und Volkswirtschaften Schulen mit guter Ausstattung und guten Lehrern brauchen?

Die Antwort ist einfach: Der Job ist unattraktiv, weil er oft nur wenig mehr Gehalt verspricht als die Arbeit als Lehrer ohne zusätzliche Verantwortung. Besonders dramatisch ist die Lage an Grundschulen. Dabei sind gerade hier die Rektoren Schlüsselfiguren. Sie müssen für ein optimales Lernumfeld sorgen, damit die Kinder aus allen Schichten Spaß haben. Hinzu kommen die Herausforderungen von Integration und Inklusion. Dafür benötigt man Führung und ein motiviertes Kollegium.

Immerhin, Nordrhein-Westfalen etwa hat reagiert und die Besoldungsklasse der Grundschullehrer insgesamt angehoben. Allerdings werden Schulleiter noch immer nur wenig besser bezahlt als Lehrer. Wer aber seine Schulleiter halten will, muss Leistungsanreize setzen. Damit steigt man zwar in einen Überbietungswettbewerb der Länder um Lehrergehälter ein, trotzdem führt kein Weg daran vorbei. Denn wer Bildung ernst nimmt, muss bereit sein, tiefer in die Tasche zu greifen.

