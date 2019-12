Neue Zusammenstöße bei Demonstrationen in Beirut MEC öffnen

Es kam zu Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften, die Tränengas gegen die Demonstranten einsetzten. Foto: Hussein Malla/AP/dpa

Beirut. Bei neuen Protesten gegen die libanesische Führung sind am Samstagabend in Beirut mehrere Menschen bei Zusammenstößen verletzt worden. Demonstranten hatten am späten Samstagabend versucht, auf den abgeriegelten Platz vor dem Parlament vorzudringen.