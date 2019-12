Madrid. Die Weltklimakonferenz in Madrid hat sich am Sonntag nach einer 40-stündigen Verlängerung auf einen Kompromiss geeinigt.

In einer Abschlusserklärung erinnerte das Plenum nach zweiwöchigen Verhandlungen alle rund 200 Staaten an ihre Zusage, im nächsten Jahr ihre Klimaschutzziele für 2030 möglichst zu verschärfen.



Danach hatte es lange Zeit nicht ausgesehen. Noch nie hat eine Weltklimakonferenz ihre Beratungen so lange überzogen wie in diesem Jahr; auch am Sonntagmorgen wurde in Madrid weiter verhandelt. Ursprünglich hätte sie bereits am Freitag enden sollen. Aus Kreisen der deutschen Delegation hieß es noch am Samstagabend: "Es ist ein harter Kampf, hier wenigstens keine Rückschritte zu erleiden."

Carolina Schmidt, Umweltministerin in Chile, sagte: "Ich weiß, dass wir sehr müde sind, ich weiß, dass die meisten von Ihnen nicht geschlafen haben." Sie wolle weitermachen, bis eine ehrgeizige Einigung geschafft sei. Das Ziel sei die Anstrengung wert.





Bisheriger Rekordhalter als längste UN-Klimakonferenz war das Treffen 2011 im südafrikanischen Durban, das um 6.30 Uhr geendet hatte. Dies berichteten erfahrene Klimareporter vor Ort, und auch das Bundesumweltministerium bestätigte dies. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte am Samstag von einer "sehr ernsten Situation" gesprochen und erneut eindringlich an die Staaten appelliert, zu einer Lösung zu kommen.

Applaus für Gipfel-Kritik im Plenum

Ein Vertreter Papua-Neuguineas äußerte offen Kritik an der Organisation der Verhandlungen. In den letzten sechs Stunden des Samstags seien 90 Prozent der Teilnehmer nicht aktiv in den Prozess eingebunden gewesen. Es gehe um ein weltweites Problem, das eine weltweite Lösung brauche. Und weiter: "Und jedes hier vertretene Land hier muss spüren, dass sie etwas dazu beitragen können." Dafür gab es Applaus.

Zuletzt war unklar, ob eine Einigung auf Regeln für den internationalen Handel mit Klimaschutz-Gutschriften gelingt. Dies war eines der wenigen konkreten Verhandlungsziele der diesjährigen UN-Konferenz, die seit dem 2. Dezember tagt. Im Entwurf für die Abschlusserklärung fehlte unter anderem eine nachdrückliche Aufforderung, im nächsten Jahr die Ziele beim Einsparen von Treibhausgasen zu erhöhen – vor allem für Staaten, die schon jetzt mit fatalen Folgen des Klimawandels kämpfen, ist das ein Knackpunkt.

Umweltaktivisten sauer: "Regierungen haben verkackt"

Bei Umweltschützern und Entwicklungshelfern wichen Enttäuschung und Entsetzen zunehmend großer Entrüstung. "Wenn es je einen Moment in der Geschichte gab, wo die Regierungen verkackt haben, würde ich sagen: Hier in Madrid haben die Regierungen verkackt", sagte Mohamed Adow von Power Shift Africa.

Viele Gesandte mussten schon abreisen

Etliche Delegierte mussten inzwischen abreisen, darunter die meisten Minister. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist inzwischen nicht mehr in Madrid. Viele Umwelt- und Hilfsorganisationen haben die Konferenz schon abgeschrieben - was hier geschehe, werde der beim Klimaschutz gebotenen Eile nicht gerecht, kritisieren sie.

In Madrid wird seit zwei Wochen vor allem über drei Themen verhandelt: Regeln für den internationalen Handel mit Klimaschutz- Gutschriften, finanzielle Unterstützung der reicheren Industriestaaten für die ärmeren Länder und die Aufforderung, im kommenden Jahr ehrgeizigere nationale Pläne für den Klimaschutz vorzulegen. Viele Umwelt- und Hilfsorganisationen haben die Konferenz schon abgeschrieben – was hier geschehe, werde der beim Klimaschutz gebotenen Eile nicht gerecht, kritisieren sie.