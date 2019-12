Streiks in Frankreich dauern auch am Wochenende an MEC öffnen

Pendler warten an einem Bahnsteig in Paris vergeblich auf eine U-Bahn. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Paris. Am zweiten Wochenende in Folge sollen in Frankreich die Streiks gegen die geplante Rentenreform fortgesetzt werden. Für Samstag werde mit starken Störungen im Nahverkehr in der Hauptstadt gerechnet, teilte der Pariser Verkehrsbetrieb RATP mit.