Johnsons Triumph ist eine gefährliche Wette auf die Zukunft Großbritanniens

Osnabrück. Der deutliche Wahlsieg der konservativen Tories in Großbritannien gibt Anlass zu Wut und Erleichterung. Er verschafft den Briten eine Atempause, die Unsicherheit im Land verringert er aber nicht. Nun kommt es darauf an, ob Premier Johnson seine Machtfülle verantwortungsvoll nutzt.

Letztere darüber, dass die Hängepartie um den EU-Austritt am 31. Januar endlich vorbei sein dürfte. Es macht aber wütend, dass es einem Menschenfänger und Wahrheitsverdreher wie Boris Johnson gelungen ist, den Bürgern den EU-Austritt als glückselig machenden Schritt auf dem Weg zu neuer nationaler Größe zu verkaufen. Viele Wähler sind offenbar weniger an Fakten interessiert als vielmehr an einer Wette auf die Zukunft.

Johnson hat nun so viel Macht wie kein Regierungschef der Tories seit Margaret Thatcher. Die Frage ist: Wird er die Machtfülle verantwortungsvoll nutzen?

Rund die Hälfte der Briten ist nach wie vor für einen Verbleib in der EU. Sie wird der Premier nur für sich gewinnen, wenn er ernsthaft über ein umfassendes Freundschafts- und Freihandelsabkommen mit den Festlandeuropäern verhandelt. Ausgemacht ist das nicht.

Johnson könnte der EU auch eine massive Deregulierung, schwächere Umwelt-, Sozial- und Steuergesetzgebung entgegensetzen wollen, um seinem Land ökonomische Vorteile zu verschaffen. Das freilich wäre eine Kampfansage. Bei den Gesprächen über die Beziehungen zur EU droht eine neue Hängepartei. Nach der Übergangszeit könnte so Ende 2020 doch noch ein Chaos-Brexit anstehen.

Johnsons Triumphsieg verschafft den Briten eine Atempause. Unsicherheit verringert er nicht. Noch ist offen wie hoch der wirtschaftliche und politische Preis für die Politik der vermeintlich neuen nationalen Größe sein wird. Die Briten drohen einer optischen Täuschung zu erliegen. Denn in einer globalisierten Welt mit vielerlei Vernetzung und Abhängigkeiten gibt es längst keine Unabhängigkeit im klassischen Sinne mehr.