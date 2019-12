Weg mit dem Dreck: Die Hauptstadt bekämpft Kaugummis

Berlin . Verklebte Straßen, verdreckte Schuhe: Achtlos entsorgte Kaugummis machen den Städten Kummer. Berlin versucht, dagegen anzugehen.

Berlin, Du freche Göre, willst Du etwa die feine Dame markieren? Ja, es sieht ganz danach aus. Künftig soll Schluss sein mit dem der Unsitte, Kaugummis als klebrige Tretminen auf dem Gehsteig zu entsorgen.

Die Stadtreinigungsbetriebe haben nach einem zweimonatigen Testlauf entschieden, 25 sogenannte "Gum Walls" in der Innenstadt aufzustellen. Pompöser Name, einfache Idee: Nach dem Motto „Kauen, kleben, gehen“ sollen alte Kaugummis auf Klebeflächen aus Spezialpapier im Smiley-Design landen und nicht mehr auf der Straße. Das macht die immer etwas schmuddlige Hauptstadt wenigstens etwas sauberer und spart Geld. Festgeklebte Kaugummis werden normalerweise mit Hochdruck-Reinigungsgeräten entfernt, was auf dem sandverfugten Pflaster an der Spree nicht ratsam ist. Es muss gekratzt werden.

Wie sachte doch die Metropole mit Kaugummi-Rüpeln umgeht. Das sieht in Singapur ganz anders aus. Der Stadtstaat gilt als sauberster Ort Asiens. Kein Wunder: Kaugummi zu kauen oder auf die Straße zu spucken kann dort Geldstrafen in vierstelliger Euro-Höhe nach sich ziehen. Erfunden hat die deutsche Kaugummi-Wand der Tüftler Klaus Götz aus dem Odenwald. Ja, eklig ist es schon. Aber die erzieherische Wirkung sei nicht von der Hand zu weisem, sagt Götz mit Blick auf die Erfahrungen anderswo. Warum gute Manieren nicht auch in Berlin ?