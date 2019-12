Zeitfenster für Paketzustellung: Nicht besonders ambitioniert

Osnabrück. Was kommt wohl zuerst? Die präzise DHL-Prognose für die Paketzustellung oder eine freundliche Drohne, die meine Bewegungsmuster kennt und zielgerichtet das Paket abwirft, wenn ich den Schlüssel in die Haustür stecke? Ein Kommentar.

Wenn etwa DHL ankündigt, man wolle Zustellprognosen verbessern, und von Zeitfenstern von bis zu eineinhalb Stunden spricht, klingt das nicht sonderlich ambitioniert. In Zeiten von Big Data und Kunden, die mit ihren persönlichen Daten höchst freigiebig sind, wäre mehr möglich.



Angesichts von Klimawandel und Ressourcenverbrauch wäre es zudem hilfreich, wenn möglichst wenige Pakete unnötig durch die Gegend gefahren werden. Bisweilen steuern Paketzusteller Kundenadressen mehrfach an und am Ende fährt der Empfänger dann doch selbst zum Paketshop. Und warum werden heute immer noch flächendeckend schwer lesbare Papierkarten als Benachrichtigung in Postkästen geworfen, statt grundsätzlich per Mail oder App zu informieren?

Wenn es für die Paketdienstleister so schwer ist, moderne Technik zu nutzen, wäre bis zu einer umfassenden Modernisierung vielleicht eine altbewährte Strategie sinnvoller: die Investition in den guten alten Postboten, der über lange Zeit die gleichen Routen fährt und die Haushalte kennt. Der braucht keine digitalen Daten, um zu wissen, wann und wo er Pakete am besten zustellen kann.