Berlin. Ein Fachmann im Bundesverband der Industrie hat es ausgerechnet: Das Klimapaket könnte einen Vier-Personen-Haushalt 2030 mit 1527 Euro belasten, sollte sich die Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) mit ihren Vorschlägen durchsetzen.

Klimaschutz kostet Geld. Das werden nach Berechnungen des Bundesverbands der Industrie (BDI) Haushalte und Autofahrer spüren. Eine interne Modellrechnung, die aus den Reihen des BDI an die Öffentlichkeit gelangte, hat ein starkes Echo ausgelöst.

Eines der Fallbeispiele zu den Folgekosten des Klimapakets besagt dies: Für einen Vier-Personen-Haushalt in einem 120 Quadratmeter-Reihenhaus mit Ölheizung liegt bei Nutzung eines VW Passat Diesel mit einem Durchschnittsverbrauch von 4,6 Litern auf 100 Kilometern die jährliche Mehrbelastung im Jahr 2025 bei rund 300 Euro - wenn es beim derzeit vom Klimakabinett vorgesehenen CO2-Preis von 35 Euro je Tonne bleibt.

Sollte der CO2-Preis nach 2025 auf 60 Euro je Tonne steigen, würde das Leben des beispielhaften Vier–Personenhaushalts deutlich teurer: Er müsste insgesamt 509 Euro im Jahr mehr ausgeben, davon 378 Euro mehr für die Heizung und 131 Euro mehr für das Auto. Ein CO2-Preis von 80 Euro würde die Familie 2030 mit 679 Euro jährlich zusätzlich belasten.

Nach dem Vorschlag des Umweltministeriums soll ein Preis von 80 Euro sogar schon 2023 erreicht werden. Die Zusatzbelastung läge dann 2026 für den beschriebenen Modell-Haushalt bei mehr als 1000 Euro im Jahr. 2030 sind danach 1527 Euro jährliche Mehrkosten zu erwarten.

FDP: Es trifft Kleinverdiener

Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner äußerte sich im Gespräch mit unserer Redaktion besorgt. „Klimaschutz darf nicht zur Frage des Geldbeutels werden. Ich wundere mich deshalb über die SPD, die den CO2-Preis politisch in die Höhe treiben will.“ Laut Lindner zahlen die Rechnung am Ende Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen, die keine Alternative zum Auto hätten. „Wir brauchen stattdessen Investitionen in klimafreundliche Technologien wie Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe. Mit den richtigen Ideen kann Deutschland auch in Zukunft wirtschaftlich vorne mitspielen“, forderte der Vorsitzende der Liberalen.

Auch die Wirtschaft ist alarmiert. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat angesichts der ehrgeizigen Klimaschutzziele von EU und Bundesregierung davor gewarnt, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen „auf der Strecke bleibt“. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte unserer Redaktion: „Wenn es für die Mehrkosten aus der neuen nationalen CO2-Bepreisung für Wärme, Verkehr und kleinere Industrieanlagen keinen angemessenen finanziellen Ausgleich gibt, fehlen vielen Betrieben schlichtweg die Mittel für Investitionen.“

Nicht zum Nulltarif

Schon heute seien die Stromkosten, die der Mittelstand in Deutschland tragen müsse, im internationalen Vergleich „äußerst hoch“. Die mit dem „Green Deal“ von der EU-Kommission vorgeschlagene weitgehende Treibhausgasneutralität erfordere zusätzlich „massive finanzielle Anstrengungen“. Die Unternehmen müssten daher „ganz konkret dazu befähigt werden, zum Klimaschutz beizutragen“, betonte Schweitzer. „Klimaschutz zum Nulltarif“ sei nicht zu haben.

Der DIHK-Präsident forderte die Politik auf, den Betrieben Spielraum für Investitionen zu schaffen, indem beispielsweise die Hürden für die Eigenversorgung mit erneuerbaren Energien abgebaut würden. Der „Green Deal“ sollte darauf ausgerichtet werden, ein positives Investitionsklima in der EU zu schaffen. „Bisher bleibt Wirtschaftswachstum und Wertschöpfung in Europa lediglich ein Versprechen der Europäischen Kommission“, kritisierte Schweitzer.

Von Warnungen und Ratschlägen will die Bundesregierung nach Ansicht des Umweltbundesamts aber nichts wissen. Der Großen Koalition sei „die Wahrheit lästig“, erklärte die Behördenchefin Maria Krautzberger. Sie forderte mehr Unabhängigkeit für ihre Behörde – nach dem Vorbild der Bundesbank. „Gerade in einer so existenziellen Frage wie dem Klimawandel brauchen wir eine Institution, die nicht Ministerien verpflichtet ist, sondern allein der Sache“, erklärte sie im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.