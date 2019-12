Nordstream 2: Deutschland sollte den USA die kalte Schulter zeigen

Osnabrück. Die USA beschließen Sanktionen wegen der Pipeline Nordstream 2. Deutschland muss feststellen, dass es die Freundschaft der USA nicht ohne Bedingungen gibt. Aber: Handelt es sich dann überhaupt um Freundschaft?

Im Fall der Pipeline Nordstream 2 tun die Vereinigten Staaten alles, damit es nicht so wirkt. Unverhohlen greifen die USA zur Erpressung, um den Markt für ihre eigenen Energieträger auszuweiten und zugleich Russland zu schaden. Dessen Einnahmen und damit Einfluss in Europa, im Orient und auch Pazifik sollen begrenzt werden. Und morgen? Dann stehen womöglich deutsche Geschäfte mit dem Iran auf der Liste, womöglich mit China. Im Fall der 5G-Netze bahnten sich solche Szenarien ja bereits an.



Freundschaft aber ist kein Vasallentum.

Es ist auch gleichgültig, wie man zu Russland, seinem Präsidenten oder dem Grad an bürgerlicher Freiheit dort steht. Eine Einmischung wie gegenwärtig muss sich Deutschland in aller Deutlichkeit verbitten. Sie ist übrigens auch nur bedingt bedrohlich. Sie zwingt dazu, andere Verbindungen zu knüpfen als mit den USA – und warum denn auch nicht?

Die Russland-Sanktionen haben dort andere Unternehmen in den Markt gebracht. Die Türkei hat ebenfalls bewiesen, dass sie das Wohlwollen der EU nicht braucht, sondern hat andere wirtschaftliche Partner gefunden. Nun hat Deutschland die Chance, Märkte zu besetzen und Netze zu knüpfen, in denen die USA eine geringere Rolle spielen als bisher. Ob sie sich damit einen Gefallen tun?

Traurig ist, dass Berlin keine Unterstützung der EU erfährt, im Gegenteil. Kommission und Parlamentarier geraten in Rage, wenn es um Minderheitenrechte in Russland geht. Das Recht auf freien Handel und die Freiheit, seine strategisch wichtige Energieversorgung auch im nationalen Interesse vielfältig zu gestalten, wiegt weniger.

Deutschland tut also gut daran, Nordstream 2 in Betrieb zu nehmen und den USA die kalte Schulter zu zeigen. Auf einem anderen Blatt steht, dass der Bau der Pipeline diplomatisch ohne Frage geschickter hätte flankiert werden können und müssen.